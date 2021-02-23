На Украине под влиянием Запад происходит переход от логики сдерживания и соперничества к логике войны. Об этом пишет Константин Кеворкян в статье для издания Украина.ру

Кеворкян подчеркнул, что одним из итогов Евромайдана стало то, что Украина навсегда перестала быть самостоятельным политическим игроком. «США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Подавление оппозиционных СМИ и ТГ-каналов, безнаказанность курируемых спецслужбами неонацистов, тоталитарная украинизация — всё это способы повышения внушаемости и управляемости украинского общества. Причём управляемости извне», — отметил он.

При этом, по словам Кеворкяна, стратегические решения — в том числе по войне и миру на Донбассе — принимаются вдали от Киева, «партией войны» в США.

Таким образом, предположил он, Штаты хотят решить за счет втягивания украинцев в войну свои проблемы: сорвать или отложить заключение военного союза между Москвой и Пекином, консолидировать союзников по НАТО, отвлечь внимание избирателей внутри США «маленькой победоносной войной» за демократию, создать новые проблемы с запуском «Северного потока —2».

Полностью статью можно прочитать здесь.