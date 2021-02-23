Ранее турецкое телевидение показало карту на основе прогноза аналитической компании Stratfor, согласно которой к 2050 году в зону влияния Турции и даже в ее состав войдут Северная Африка, страны Аравийского полуострова, Кавказ, Ростовская и Астраханская области РФ и даже республики Средней Азии с Казахстаном.
Эксперт подчеркнул, что Турция даже не региональная держава, она лишь пытается в нее играть, и из-за накопленного внутреннего напряжения ее ждет не укрупнение, а распад в течение ближайших 5-7 лет.
«Наши националисты готовы сдать страну кому угодно, лишь бы не состоять в интеграционных объединениях с Россией. И в объятья Поднебесной бросаться не жаждут, понимая, что китайцы ассимилируют Казахстан за 20 лет. В то же время с условным Западом интегрироваться невозможно: Казахстан ему нужен только как территория, которую уже поджигают, чтобы создать проблемы одновременно и России, и Китаю», — рассуждает Гусев.
У сторонников турецкого пути нет понимания, что президент Турции Реджеп Эрдоган, считает великим только себя, а все остальные члены гипотетического «Великого Турана» ни в разряд великих, ни тем более братьев, никогда зачислены не будут, о чем свидетельствует судьба турецких курдов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.