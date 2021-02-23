В Казахстане не так много людей, поддерживающих идеи пантюркизма. В основном это те, кто не склонен к простому анализу. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants

Эксперт подчеркнул, что Турция даже не региональная держава, она лишь пытается в нее играть, и из-за накопленного внутреннего напряжения ее ждет не укрупнение, а распад в течение ближайших 5-7 лет.

«Наши националисты готовы сдать страну кому угодно, лишь бы не состоять в интеграционных объединениях с Россией. И в объятья Поднебесной бросаться не жаждут, понимая, что китайцы ассимилируют Казахстан за 20 лет. В то же время с условным Западом интегрироваться невозможно: Казахстан ему нужен только как территория, которую уже поджигают, чтобы создать проблемы одновременно и России, и Китаю», — рассуждает Гусев.

У сторонников турецкого пути нет понимания, что президент Турции Реджеп Эрдоган, считает великим только себя, а все остальные члены гипотетического «Великого Турана» ни в разряд великих, ни тем более братьев, никогда зачислены не будут, о чем свидетельствует судьба турецких курдов, заключил собеседник издания.

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