Если вы приедете на украино-российскую границу, вы увидите километровые очереди фур, стоящих из Российской Федерации в Украину, и из Украины — в Российскую Федерацию. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что доля России во всех отраслях экономики Украины (углеводороды, продовольствие, техника) достаточно большая, несмотря на все разговоры о якобы российской агрессии.

«Даже никого не волнует тот факт, что больше 2 тысяч километров границы, а мы почему-то уперлись в Донецкую и Луганскую область и всему миру рассказываем, что мы воюем с Российской Федерацией. Например, в Крыму везде стоят российские войска — Украина не воюет. А вот на Донбассе она уперлась руками, ногами и зубами, и там вот она воюет именно с Российской Федерацией», — указал Килинкаров.

По его мнению, верить в «российскую агрессию» выгодно тем государствам, которым необходим повод для санкций, чтобы выдавить Россию с тех или иных рынков и ухудшить ее экономические позиции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.