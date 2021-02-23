Разрушить Украину и ее экономику несложно. Вопрос в том, кто ее будет восстанавливать потом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин © пресс-служба президента Украины

Если Россия понимает, что на самом деле Украина Западу не нужна как государство, а нужна ему как инструмент давления на Россию, то, больше вы разрушите сегодня, тем больше придется восстанавливать завтра, пояснил эксперт.

А если учесть, что Россия рано или поздно вынуждена будет восстанавливать Украину, она, по его мнению, должна будет минимизировать потери экономические, человеческого ресурса и многое другое, для того чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной.

«Я думаю, именно поэтому не применяются жесткие санкции, в том числе в экономическом секторе, которые могли бы серьезно повлиять на экономику государства Украина. Мы сегодня фиксируем факт того, что самостоятельно Украина не готова сегодня прокормить то количество людей, которое проживает на этой территории», — считает Килинкаров.

Если бы Россия хотела разрушить экономику Украины, она бы это сделала давным-давно, и в 2015, и в 2016 году, сделать это несложно, учитывая уровень кооперации и взаимозависимости экономик государств, подытожил политик.

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