Журналист Андрей Бабицкий оценил точку зрения, согласно которой правящая команда на Украине формирует диктаторский режим или тиранию

По словам Бабицкого, установить реальную диктатуру у Зеленского нет ни малейшей возможности.

Он отметил, что у Зеленского нет возможности задействовать силовой ресурс для расправы со своими критиками, кроме того, власть не контролирует ситуацию в стране. «Диктатор с тяжелыми политическими шуточками»: соцсети о Зеленском и закрытии телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Поэтому, конечно, нет, не диктатура. А так, что-то жидкое и где-то рядом с киноверсией гоголевского «Вия». Можно сделать страшную рожу и напугать на пару минут, но не более того. Тиран должен обладать очень высоким уровнем управляемости, чего у команды Зеленского нет и в помине», — подчеркнул Бабицкий.

По его мнению, причинами недавних запретительных мер на Украине стали слабость нынешней власти и ее катастрофическое неумение сохранить контроль за ситуацией в стране. Бабицкий добавил, что санкции против сопредседателя «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктора Медведчука были одобрены, а то и заказаны посольством США.

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