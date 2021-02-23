Украина — лишь клетка на глобальной шахматной доске. Её значение, как и значение любой другой клетки, определяется мощью занимающей (или контролирующей) её фигуры, а также количеством и качеством фигур, втянутых в борьбу за это поле. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«С 2000-04 годов значение поля «Украина» постоянно падало и в 2014 году сократилось до нуля. С тех пор контроль над ним является обременением, ослабляющим позицию контролирующего. Вся борьба вокруг этого поля замкнута на то, чтобы вынудить противника его занять и тем получить некомпенсируемую слабость. По сути стратегический эффект от контроля над полем «Украина» превратился из позитивного в негативный», — написал Ищенко в статье «Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин».

По его словам, в Киеве эту простую истину не понимают не только радикальные русофобы-националисты, не только олигархи и обслуживающие их политики, но и гордящиеся тем, что смогли сохранить трезвый рассудок и здравый смысл симпатизирующие России противники режима.

Например, стоило президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против оппозиционера Виктора Медведчука и киевские русофилы обрадовано заявили, что президент РФ Владимир Путин не потерпит такой наглости, обязательно вступится за кума и не сегодня-завтра пришлёт российскую армию прямо в Киев, заключил политолог.