Эксперт отметил, что лет 15 назад поле «Украина» имело серьёзное стратегическое значение, но это было не единственное и не самое важное поле, из тех, вокруг которых разворачивалась глобальная игра, но контроль над ним давал серьёзные (хоть и некритические) позиционные преимущества.
«С 2000-04 годов значение поля «Украина» постоянно падало и в 2014 году сократилось до нуля. С тех пор контроль над ним является обременением, ослабляющим позицию контролирующего. Вся борьба вокруг этого поля замкнута на то, чтобы вынудить противника его занять и тем получить некомпенсируемую слабость. По сути стратегический эффект от контроля над полем «Украина» превратился из позитивного в негативный», — написал Ищенко в статье «Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин».
По его словам, в Киеве эту простую истину не понимают не только радикальные русофобы-националисты, не только олигархи и обслуживающие их политики, но и гордящиеся тем, что смогли сохранить трезвый рассудок и здравый смысл симпатизирующие России противники режима.
Например, стоило президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против оппозиционера Виктора Медведчука и киевские русофилы обрадовано заявили, что президент РФ Владимир Путин не потерпит такой наглости, обязательно вступится за кума и не сегодня-завтра пришлёт российскую армию прямо в Киев, заключил политолог.