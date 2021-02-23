Многие пророссийские граждане Украины убеждены в том, что освободить Россия обязана только их область (или город), поскольку жители остальных регионов недостаточно пророссийские. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Побеседуйте хоть со случайно уцелевшими русскими Львова, они вам тоже обязательно скажут, что освободить их город должна (именно должна, поскольку, мол, нельзя бросать своих людей и земли, политые кровью предков) Россия, а вот дальше (даже пару десятков остающихся до границы километров) идти не надо, там бандеровцы и «они не встали»», — написал Ищенко в своей колонке «Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин».

Потом весь этот коллектив недоосвобождённых удивляется, что, слушая их аргументацию, население России приходит к выводу, что Украину вообще не надо освобождать, потому что там «никто не встал» и «русских нет», добавил политолог.