Эксперт отметил, что даже ополченцы Донбасса, любящие с горечью упрекать Москву в том, что по сравнению с крымчанами они оказались людьми второго сорта, на пике активных военных действий, когда казалось, что вот-вот будут полностью освобождены все территории ДНР/ЛНР заявляли, что дальше идти не надо, поскольку живущие западнее их «не поднялись» и вообще «там русских мало».
«Побеседуйте хоть со случайно уцелевшими русскими Львова, они вам тоже обязательно скажут, что освободить их город должна (именно должна, поскольку, мол, нельзя бросать своих людей и земли, политые кровью предков) Россия, а вот дальше (даже пару десятков остающихся до границы километров) идти не надо, там бандеровцы и «они не встали»», — написал Ищенко в своей колонке «Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин».
Потом весь этот коллектив недоосвобождённых удивляется, что, слушая их аргументацию, население России приходит к выводу, что Украину вообще не надо освобождать, потому что там «никто не встал» и «русских нет», добавил политолог.