В России окончательно поняли, что президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать гнуть линию Петра Порошенко, только может без такой воинственной риторики. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Украинские социологи получили заказ «мочить» ОПЗЖ — Молчанов © Facebook, Кирилл Молчанов Дмитрий Медведев назвал проявлением политической инквизиции введение Киевом санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, выразил уверенность в падении рейтинга Зеленского в результате таких действий.

Эксперт отметил, что выполнение «Минска» в его нынешнем виде украинская власть, даже новая, не пойдет, а отказаться от него они официально не могут, потому что под него подвязан переговорный формат.

«Это положение дел, условно говоря, «ни войны, ни мира», оно как длится с 2015 года, так и при Зеленском такая ситуация. Я думаю, что в Кремле действительно выбрали тактику ждать смены власти в Украине, следующего президента», — указал Молчанов.

Что касается российских санкций в отношении членов правящей партии «Слуга народа», то они носят символический характер, они зафиксировали, что со «Слугой народа» и с Зеленским они особо разговаривать не планируют, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.