По состоянию на 22 февраля в Казахстане зафиксировано 208.1 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 2.5 тыс. человек погибли, 191.7 тыс. поправились.
Эксперт сообщил, что большая часть школьников и студентов по-прежнему обучается на дистанционке, что тоже радости не вызывает.
«Министерство образования не проклинает только ленивый: ввиду низкого качества обучения «через расстоянья», часть родителей перевела своих детей тоже на дистанционное обучение, но в другие страны. А Минобр, будучи не в состоянии гарантировать уровень образования, запретил казахстанским школьникам обучаться за рубежом», — пояснил Гусев.
Журналист также отметил, что российская вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Казахстане 15 февраля, и на Карагандинском фармацевтическом комплексе начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, а до июля объем производства планируется довести до 2 миллионов доз.
На первом этапе вакцину получат врачи, затем педагоги и силовики, всего вакцинацией планируется охватить 6 млн казахстанцев, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.