С медицинской точки зрения ситуация с коронавирусом в Казахстане стабильная, тотального карантина нет, но все устали от ограничений. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

Эксперт сообщил, что большая часть школьников и студентов по-прежнему обучается на дистанционке, что тоже радости не вызывает.

«Министерство образования не проклинает только ленивый: ввиду низкого качества обучения «через расстоянья», часть родителей перевела своих детей тоже на дистанционное обучение, но в другие страны. А Минобр, будучи не в состоянии гарантировать уровень образования, запретил казахстанским школьникам обучаться за рубежом», — пояснил Гусев.

Журналист также отметил, что российская вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Казахстане 15 февраля, и на Карагандинском фармацевтическом комплексе начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, а до июля объем производства планируется довести до 2 миллионов доз.

На первом этапе вакцину получат врачи, затем педагоги и силовики, всего вакцинацией планируется охватить 6 млн казахстанцев, заключил собеседник издания.

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