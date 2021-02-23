Эксперт отметил, что сегодня Лукашенко контролирует силовиков, они ему верны, но бесконечно сидеть на силовой поддержке, как раньше говорили «на штыках», он не может, потому что это чревато экономическим крахом.
«Батька маневрирует. Он пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы. Я думаю, он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что в части протестной активности возможны обострения, но они могут быть только результатом внешней стимуляции протестов, потому что во внутриполитической ситуации Лукашенко удалось отбиться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.