Белоруссия является единственной постсоветской республикой, в которой на 2021 год прогнозируется экономическое падение. Поэтому у президента Александра Лукашенко в любом случае будут проблемы. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев (Украина) в интервью изданию Украина.ру

Три интриги встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Батька маневрирует. Он пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы. Я думаю, он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что в части протестной активности возможны обострения, но они могут быть только результатом внешней стимуляции протестов, потому что во внутриполитической ситуации Лукашенко удалось отбиться.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.