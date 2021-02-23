Если бы СССР пережил кризис конца 1980-х годов, то мы бы жили сегодня в самой передовой стране мира. При том условии, что вновь не наделали бы ворох ошибок. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

Вассерман объяснил, почему после развала СССР у Украины не было шансов разбогатеть © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«То есть это когда верхушка государства изображала эту веру и день в день талдычила о том, что «учение Маркса истинно, потому что оно верно», положив на самом деле раздвижной телескоп и на Маркса, и на его учение, и на объективную реальность; а народные массы, так те уже даже ничего и не изображали, а только рассказывали друг другу анекдоты про «кремлёвских старцев»», — пояснил Волга.

К тому времени сложилось такое положение, которое уничтожило смысл самого СССР, ибо Союз создавался как объединенная воля народов, направленная в «светлое будущее», а когда над «светлым будущим» стали смеяться, когда даже наверху в него перестали верить, но ничего другого взамен не предложили, то пропала и сама цель, подчеркнул общественный деятель.

Живые же человеческие сообщества, без цели, их объединяющей, существовать не могут, они неизбежно разрушаются. Доказано историей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.