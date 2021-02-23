«Да, для России было бы лучше, чтобы к власти на Украине пришли откровенно пророссийские партии. Но из ныне существующих только ОПЗЖ выступает против того, что происходит. Хотя к ним есть много претензий. Там есть такие люди, как [Илья] Кива, которые участвовали в массовом терроре 2014 года. Это и состав харьковской организации с русофобами-националистами», — сказал Марков.
Он подчеркнул, что ОПЗЖ «были вынуждены взять к себе много сомнительных личностей, но на фоне остальных они являются ослепительными политическими аполлонами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.