Москва из всех легальных политических партий Украины больше всего симпатизирует «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ), поскольку она выступает за реализацию Минских соглашений, против войны в Донбассе и за прекращение противостояния с РФ. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«Настоящая оппозиция»: Царев объяснил атаки на ОПЗЖ и Шария © РИА Новости, Нина Зотина

Он подчеркнул, что ОПЗЖ «были вынуждены взять к себе много сомнительных личностей, но на фоне остальных они являются ослепительными политическими аполлонами».

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