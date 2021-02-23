Американская система управления Украиной понемногу слабеет. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Зеленский хотел бы сменить американский диктат на европейский © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, тот факт, что система американской диктатуры на Украине ослабляется, дает шанс партиям вроде ОПЗЖ, которые хотели бы изменить главное — уйти от насильственной дерусификации, гражданской войны и противостояния с Россией.

«Я думаю, что ОПЗЖ не будет капитулировать и продолжит борьбу. Я не думаю, что у них что-то получится с импичментом, поскольку [Владимир] Зеленский контролирует твердое большинство в парламенте. Но сам сбор подписей является формой агитационной кампании, и он поспособствует снижению рейтинга Зеленского. Поэтому Зеленский постарается полностью разгромить ОПЗЖ», — добавил политолог.

В начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание. В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленскому.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.