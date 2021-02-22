Поляки должны избавиться от своего патернализма по отношению ко всей Восточной Европе (включая Украину), должны перестать относиться к этим странам как к «младшим братьям и сестрам», которые нуждаются в помощи. Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецкий в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: 30 лет назад украинцы хотели демократизации и путешествий, остальное должно было устроиться «само собой»

«Нужно посмотреть на карту, прагматично заглянуть в будущее, осознать, что проект «Новый шелковый путь» — ключевое решение для этой части мира на десятилетия вперёд. Но прежде всего, нужно повзрослеть, оставить в прошлом инфантильную «комедию», которой является — извините — украинская политика, особенно после 2014 года. Правда, хотя ныне Украина находится в высшей степени этого инфантилизма и комизма, nomen est omen, однако польской политики это тоже касается», — указал Чарнецкий.

Он добавил, что Польше также необходимо изменить свою позицию относительно того, независимость Украины и Белорусии отделит Польшу от России и не даст этой стране вновь стать глобальной силой.

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