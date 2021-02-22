В свою очередь, подчеркнул эксперт, украинцы должны избавиться от синдрома вечной жертвы, постоянно преследуемой Россией (а раньше — со стороны Первой и Второй Речи Посполитой и их элит).
«Нужно посмотреть на карту, прагматично заглянуть в будущее, осознать, что проект «Новый шелковый путь» — ключевое решение для этой части мира на десятилетия вперёд. Но прежде всего, нужно повзрослеть, оставить в прошлом инфантильную «комедию», которой является — извините — украинская политика, особенно после 2014 года. Правда, хотя ныне Украина находится в высшей степени этого инфантилизма и комизма, nomen est omen, однако польской политики это тоже касается», — указал Чарнецкий.
Он добавил, что Польше также необходимо изменить свою позицию относительно того, независимость Украины и Белорусии отделит Польшу от России и не даст этой стране вновь стать глобальной силой.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.