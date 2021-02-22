Единственное, что президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским лидером Владимиром Путиным - это резолюцию Всебелорусского собрания о создании комиссии по подготовке Конституции. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, стороны обсудили нюансы двустороннего сотрудничества. В ходе встречи Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах.

Это еще более странно, потому что эта комиссия не народный характер представляет, не парламентский, а этой странной группы людей, которых никто не выбирал, подчеркнул эксперт.

«Надо будет как-то объяснить Путину, что это вершина демократии, и поменять эту бумажку, эту резолюцию, на 3,5 миллиарда долларов. Это хорошая работа… Вот в таком формате идет эта схема», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что Лукашенко приехал в Сочи исклюительно за деньгами, поскольку не собирается покидать свой пост, забывая при этом о колоссальном расколе в белорусском обществе и о напряженной ситуации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.