Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, стороны обсудили нюансы двустороннего сотрудничества. В ходе встречи Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах.
Это еще более странно, потому что эта комиссия не народный характер представляет, не парламентский, а этой странной группы людей, которых никто не выбирал, подчеркнул эксперт.
«Надо будет как-то объяснить Путину, что это вершина демократии, и поменять эту бумажку, эту резолюцию, на 3,5 миллиарда долларов. Это хорошая работа… Вот в таком формате идет эта схема», — пояснил Суздальцев.
Политолог добавил, что Лукашенко приехал в Сочи исклюительно за деньгами, поскольку не собирается покидать свой пост, забывая при этом о колоссальном расколе в белорусском обществе и о напряженной ситуации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.