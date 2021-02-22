Если Россия признает независимость ДНР/ЛНР, в большом геополитическом раскладе это ничего не изменит. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Да, что тогда? Начать войну за Левобережную Украину? Поддержат ли эту войну в России? Сможем ли мы удержать эту территорию? И, наконец, здесь будет та же ситуация, которая связана с вызовами в самой России. Теоретически я считаю, что нужно возвращать не Донбасс, а всю Украину, но не вижу для этого возможности в реальной перспективе», — констатировал Михеев.

Что касается позиции президента РФ Владимира Путина, то его обтекаемые заявления дают возможность для любой трактовки: то ли он готов к жесткой конфронтации с Западом, то ли, наоборот, хочет с Западом договориться, заключил собеседник издания.

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