Зато, подчеркнул эксперт, такое решение точно разозлит западные страны, и впоследствии станет вопрос о том, готова ли Россия вести войну за Левобережную Украину и нужно ли ей это вообще.
«Да, что тогда? Начать войну за Левобережную Украину? Поддержат ли эту войну в России? Сможем ли мы удержать эту территорию? И, наконец, здесь будет та же ситуация, которая связана с вызовами в самой России. Теоретически я считаю, что нужно возвращать не Донбасс, а всю Украину, но не вижу для этого возможности в реальной перспективе», — констатировал Михеев.
Что касается позиции президента РФ Владимира Путина, то его обтекаемые заявления дают возможность для любой трактовки: то ли он готов к жесткой конфронтации с Западом, то ли, наоборот, хочет с Западом договориться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.