Политик отметил, что не стал говорить о политической судьбе белорусского президента, потому что это исключительно его решение.
«Я, как и мои коллеги, входящие в нашу общественную структуру, а это огромное число людей, доверяют главе государства развитие нашей страны. Если Александр Григорьевич решит, что его политическая карьера должна завершиться, и будет достойный кандидат, чтобы продолжить социальное развитие государства, мы поддержим его решение. Но на сегодняшний день обсуждать это преждевременно», — сказал Шатько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.