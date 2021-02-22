Александр Лукашенко четко сказал, что по новой Конституции будут выборы нового президента Белоруссии. Рассуждать о его дальнейшей политической судьбе было бы некорректно. Об этом рассказал зампредседателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: В Беларуси надо воспользоваться паузой и провести реформы © из личного архива Сергея Луща

«Я, как и мои коллеги, входящие в нашу общественную структуру, а это огромное число людей, доверяют главе государства развитие нашей страны. Если Александр Григорьевич решит, что его политическая карьера должна завершиться, и будет достойный кандидат, чтобы продолжить социальное развитие государства, мы поддержим его решение. Но на сегодняшний день обсуждать это преждевременно», — сказал Шатько.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.