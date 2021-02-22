Благодаря двусмысленному арбитражному решению Европейского союза, вынесенному 12 декабря, Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, который с 2015 года вывозили нелегально. Об этом рассказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: Порошенко и Зеленский одинаково виновны в потере суверенитета Украины и в её разрушении © Facebook, Філософ Вишинський

По его словам, о потере суверенитета свидетельствуют и демарши Будапешта в Закарпатье, которые в этом году участились как никогда: флаги Венгрии, реющие на местных советах, исполнение венгерского гимна во время сессий, участие должностных лиц соседнего государства в избирательном процессе, выдача паспортов жителям самой западной украинской области — это жесты, которыми Киеву указывают место в особо унизительной форме.

«Несколько иным способом, но не менее унизительным это делала Варшава весной во время первого карантина. Многокилометровые очереди украинских гастарбайтеров по обе стороны границы, как ничто другое, продемонстрировали масштаб экономической зависимости Украины от западного соседа, который превратился в главного работодателя наших граждан», — категоричен Вышинский.

Он добавил, что Украина пребывает в состоянии социальной деградации, доедает советское наследие, а новыми достижениями похвастаться не может.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.