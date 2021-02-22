Эксперт пояснил, что это была первая судебная тяжба вокруг условий евроассоциации, и Украина ее проиграла, потеряв суверенитет над своей природной средой, — как ранее над собственным сельским хозяйством, приняв под давлением той же Европы закон о рынке земли.
По его словам, о потере суверенитета свидетельствуют и демарши Будапешта в Закарпатье, которые в этом году участились как никогда: флаги Венгрии, реющие на местных советах, исполнение венгерского гимна во время сессий, участие должностных лиц соседнего государства в избирательном процессе, выдача паспортов жителям самой западной украинской области — это жесты, которыми Киеву указывают место в особо унизительной форме.
«Несколько иным способом, но не менее унизительным это делала Варшава весной во время первого карантина. Многокилометровые очереди украинских гастарбайтеров по обе стороны границы, как ничто другое, продемонстрировали масштаб экономической зависимости Украины от западного соседа, который превратился в главного работодателя наших граждан», — категоричен Вышинский.
Он добавил, что Украина пребывает в состоянии социальной деградации, доедает советское наследие, а новыми достижениями похвастаться не может.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.