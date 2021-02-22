Россия не должна жалеть о деньгах, которые были вложены в единство с Белоруссией. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Вопрос о том «жалеть или не жалеть» будет зависеть от дипломатического искусства и от того, как Россия понимает эту реальность, поскольку в данном случае все свалить на неблагодарных белорусов не получится, подчеркнул эксперт.

По его словам, есть люди, которые всерьез полагают, что политика многовекторности имеет какую-то реальную пользу, но события лета-осени в Белоруссии показали, как эта многовекторность работает.

«Так что мне кажется, что надо работать на будущее. А пожалеть надо о тех деньгах, которые совершенно непонятно куда выкатились из страны на какие-то офшоры через наших жуликов, а не белорусских, и вряд ли когда в страну вернутся», — указал Мамонтов.

Если Россия будет правильно вести себя по отношению к Белоруссии, она еще вспомнит, как вовремя и правильно делала, когда вкладывала эти деньги в совершенно родных людей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.