Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 22 февраля пояснил в Facebook, как оказался на снимке рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Фотография была сделана на международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ). Уруский и Кадыров представляли на выставке делегации Украины и России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснить, как появился данный снимок. Шмыгаль потребовал от заместителя объяснений из-за фото с Кадыровым © Денис Шмигаль/Facebook

«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», — написал Уруский.

Он заверил, что не имел никаких контактов с главой делегации РФ.

По словам Уруского, украинская делегация сообщила сотрудникам службы местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

«Не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — добавил он.

Ранее в Раде появились слухи о возможной отставке Уруского. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, вопрос о возможной отставке Уруского рассмотрят на заседании фракции.