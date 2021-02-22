Фотография была сделана на международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ). Уруский и Кадыров представляли на выставке делегации Украины и России.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснить, как появился данный снимок.
«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», — написал Уруский.
Он заверил, что не имел никаких контактов с главой делегации РФ.
По словам Уруского, украинская делегация сообщила сотрудникам службы местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.
«Не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — добавил он.
Ранее в Раде появились слухи о возможной отставке Уруского. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, вопрос о возможной отставке Уруского рассмотрят на заседании фракции.