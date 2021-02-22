Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал 22 февраля в Facebook, что ждет объяснений по поводу снимка вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова

Отмечается, что снимок сделан 21 февраля на международной выставке оружия International Defence Exhibition & Conference (IDEX) — 2021 в ОАЭ.

На фото Олег Уруский идет среди группы людей рядом с Кадыровым. Кабмин Украины уволил замминистра из-за пьяного дебоша © Facebook, Виталий Немилостивый

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль.

По мнению Telegram-канала «Политика Страны», политики, скорее всего, оказались рядом случайно, а то, что Шмыгаль выложил снимок, не случайно.

«Новый глава Укроборонпрома Гусев пытается «сбить» Уруского, и в Раде «Слуги народа» уже начали сбор подписей за его отставку. И этим фото Шмыгаль как бы обозначил свою позицию», — сообщается в Telegram-канале.