На эти нужды в 2021 году планируется выделить 300 млн гривен, отмечается в телеграм-канале.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в паспорте бюджетной программы за 2021 год.
Ранее о планах создать собственное производство боеприпасов заявили в Минобороны Украины.
По словам заместителя министра министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко, «Укроборонпром» в процессе трансформации должен воссоздать технологический цикл производства боеприпасов на Украине.
Ранее экс-глава Укроборонпрома Игорь Фоменко заявил, что на Украине больше нет предприятий, которые могли бы организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие пару лет.