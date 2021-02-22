Минобороны Украины готовится к запуску программы по самостоятельному изготовлению боеприпасов, сообщает 22 февраля телеграм-канал Украина.ру

На эти нужды в 2021 году планируется выделить 300 млн гривен, отмечается в телеграм-канале.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные в паспорте бюджетной программы за 2021 год.

Ранее о планах создать собственное производство боеприпасов заявили в Минобороны Украины. Минобороны Украины отметит день Советской Армии. Националисты не рады © ukrposhta.ua

По словам заместителя министра министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко, «Укроборонпром» в процессе трансформации должен воссоздать технологический цикл производства боеприпасов на Украине.

Ранее экс-глава Укроборонпрома Игорь Фоменко заявил, что на Украине больше нет предприятий, которые могли бы организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие пару лет.