«Мы рассчитываем на эти деньги», — сказал Зеленский.
Он отметил, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года, несмотря на то, что Украина не выполнила требований фонда.
Зеленский добавил, что у Украины есть ряд разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).
«Есть много правок в законы о ВСП, Конституционном суде. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными», — пояснил Зеленский.
Ранее миссия МВФ сообщила о прекращении работы на Украине.
В июне 2020 года совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.