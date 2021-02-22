Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина получит финансовую помощь от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Об этом он заявил 22 февраля на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура»

«Мы рассчитываем на эти деньги», — сказал Зеленский.

Он отметил, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года, несмотря на то, что Украина не выполнила требований фонда. Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

Зеленский добавил, что у Украины есть ряд разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия (ВСП) и Конституционного суда (КС).

«Есть много правок в законы о ВСП, Конституционном суде. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными», — пояснил Зеленский.

Ранее миссия МВФ сообщила о прекращении работы на Украине.

В июне 2020 года совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.