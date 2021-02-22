Заместительницу заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге уволили с работы за отказ говорить с посетителем по-украински и надеть маску. Об этом 21 февраля сообщило издание «Днепровская Панорама»

Ранее, в середине февраля, посетитель отделения Укрпочты опубликовал в соцсети ролик, в котором записал свой диалог с сотрудницей. Он просил ее перейти на украинский язык и надеть защитную маску. Сотрудница отказалась и стала звонить в полицию из-за съемки.

«Сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова, что абсолютно неприемлемо. Учитывая грубость нарушений и наличие предупреждений руководства по качеству обслуживания ранее, в компании было принято решение уволить работницу», — заявили в руководстве почты.

Ранее за отказ говорить на украинском уволили сотрудницу кофейни в Днепре. В Днепре уволили сотрудницу кофейни из-за отказа говорить на украинском языке © vesti.ua

В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.