Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». Обращение 22 февраля опубликовали в издании Politico, передает телеграм-канал Украина.ру

Дипломаты призвали президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта. Политическое значение «Северного потока — 2»

«США должны отвергнуть утверждения о том, что "Северный поток-2" стал "слишком большим, чтобы потерпеть неудачу", и что его просто нужно закончить. Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины», — говорится в обращении.

Министры отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения, но заявили, что «такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует подходить к ним с более широкой точки зрения интересов Европы и безопасности в целом».

«Самодержавные правители в Кремле и в других местах могут и должны быть привлечены к ответственности. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который идет вразрез со всем, что мы отстаиваем», — добавили главы МИД.

«Взывают, предостерегают, умоляют… Между строк явственно читается: "Где же мы будем харчеваться?"» — отмечает телеграм-канал Украина.ру.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что СП-2 готов уже на 95%.

21 февраля компания Nord Stream 2 AG направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заявку на немедленное разрешение на прокладку газопровода в водах Германии.