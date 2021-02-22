Черниговская область одна из первых получит вакцины для прививки медицинских работников против COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook 21 февраля

«Посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, собственно, и начнется вакцинация медиков в Черниговской области», — написал Ляшко.

По его словам, кабинет для прививок в этой больнице оборудован всем необходимым. Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ляшко сообщил, что в начале прививочной кампании в области будут заниматься вакцинацией две мобильные бригады, а затем их количество будет расти по мере открытия пунктов прививки.

При этом планируется, что одна бригада проведет 80-100 прививок в сутки: первую прививку определенному контингенту 28 дней, а с 29-го дня возвращается к тем, кого прививали в первый день. Таким образом бригада вакцинирует около 5 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил об отгрузке 500 000 доз вакцины индийского производства Covishield. Ожидается, что она прибудет на Украину в ближайшие дни.