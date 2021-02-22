«Посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с COVID-19), с которой, собственно, и начнется вакцинация медиков в Черниговской области», — написал Ляшко.
По его словам, кабинет для прививок в этой больнице оборудован всем необходимым.
Ляшко сообщил, что в начале прививочной кампании в области будут заниматься вакцинацией две мобильные бригады, а затем их количество будет расти по мере открытия пунктов прививки.
При этом планируется, что одна бригада проведет 80-100 прививок в сутки: первую прививку определенному контингенту 28 дней, а с 29-го дня возвращается к тем, кого прививали в первый день. Таким образом бригада вакцинирует около 5 тыс. человек.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил об отгрузке 500 000 доз вакцины индийского производства Covishield. Ожидается, что она прибудет на Украину в ближайшие дни.