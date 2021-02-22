В Ивано-Франковской области усилен карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом рассказали в программе «Утро» на ТСН

Как рассказали в сюжете, в регионе фиксируют более 600 новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно, из-за этого переполнены больницы. Поэтому пациентов отправляют в соседнюю Львовскую область. Украинские ученые рассказали, сколько человек подхватит коронавирус до весны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кроме того, на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули первый мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это палатки на 120 койко-мест.

В области создано 16 блокпостов. Правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг и при необходимости проверяют документы. При выявлении признаков заражения коронавирусом людей отправляют на госпитализацию.

Во время карантина заведениям общепита разрешено работать только навынос; развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу; запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий; школьники 5-11 классов продолжают учиться дистанционно.

Карантинные ограничения сохранятся как минимум до 28 февраля.