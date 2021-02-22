На Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 3206 человек, зафиксировано 53 летальных случая, 1353 пациента выздоровели. Об этом 22 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

«3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников», — говорится в сообщении.

Также за прошлые сутки было госпитализировано 1 443 человека, скончалось 53 пациента, выздоровели 1 353. Открытие ученых: перенесшим коронавирус грозит страшное заболевание © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Больше всего заражений зафиксировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За все время пандемии на Украине заразилось коронавирусом 1 307 662 человека, выздоровели 1 147 426 заболевших.