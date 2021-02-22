«3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников», — говорится в сообщении.
Также за прошлые сутки было госпитализировано 1 443 человека, скончалось 53 пациента, выздоровели 1 353.
Больше всего заражений зафиксировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
За все время пандемии на Украине заразилось коронавирусом 1 307 662 человека, выздоровели 1 147 426 заболевших.