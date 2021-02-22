Премьер-министр Словакии Игорь Матович обратился к Кабмину с просьбой безотлагательно закупить вакцину «Спутник V» и отметил, что Минздрав страны выдает разрешения на остальные препараты, не зарегистрированные в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом 22 февраля сообщает «Коммерсант»

«Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с договором до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов — до того времени, когда все ее объемы производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы "Спутник V" был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных ЕС. Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей», — написал премьер Словакии в Facebook.

На прошлой неделе вице-премьер Вероника Ремишова, которая возглавляет партию «За людей», заблокировала возможность закупки вакцины, сославшись на необходимость дождаться результатов регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств. Борьба с COVID-19: «Спутник V» объединяет «Великую Венгрию», а ВОЗ одобрила вакцину от AstraZeneca, которую забраковала ЮАР

Матович призвал правительство предоставить людям возможность самим решать, готовы они доверять российской вакцине, «которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и т.д.», или нет.

Он подчеркнул, что Минздрав Словакии в течение года «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных препаратов, однако именно в случае «Спутника V» возникли затруднения.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Cогласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.