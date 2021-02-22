«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — сказал Гердт.
Депутат подчеркнул, что вызывает удивление отсутствие реакции демократичного, толерантного и человеколюбивого западного общества по данному вопросу.
Он также отметил, что решение Киева о водной блокаде противоречит логике.
«Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — добавил Гердт.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.