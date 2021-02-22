Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в комментарии РИА Новости 22 февраля назвал водную блокаду Крыма со стороны Украины средневековыми методами осады и сообщил, что поднимет этот вопрос на парламентском заседании

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — сказал Гердт.

Депутат подчеркнул, что вызывает удивление отсутствие реакции демократичного, толерантного и человеколюбивого западного общества по данному вопросу. Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

Он также отметил, что решение Киева о водной блокаде противоречит логике.

«Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — добавил Гердт.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.