Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу Назара Смоленского, который 19 февраля нанес два ножевых ранения сотруднику Генконсульства Украины. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram 21 февраля

Пограничник получил два удара ножом в консульстве Украины в Санкт-Петербурге © Morgane Lafond / flickr говорится в сообщении.

Ранее, 19 февраля, Смоленский возле дома по ул. Бонч-Бруевича дождался, когда дверь здания Генерального консульства Украины откроется, и нанес пограничнику консульства не менее двух ударов ножом в паховую область и наружную поверхность бедра слева. На месте инцидента его задержала полиция.

Ранения оказались неопасными для жизни благодаря реакции пограничника.

Отмечается, что Смоленский ранее был судим. В СИЗО он будет находиться до 18 апреля.