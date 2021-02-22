«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее, 19 февраля, Смоленский возле дома по ул. Бонч-Бруевича дождался, когда дверь здания Генерального консульства Украины откроется, и нанес пограничнику консульства не менее двух ударов ножом в паховую область и наружную поверхность бедра слева. На месте инцидента его задержала полиция.
Ранения оказались неопасными для жизни благодаря реакции пограничника.
Отмечается, что Смоленский ранее был судим. В СИЗО он будет находиться до 18 апреля.