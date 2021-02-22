Иран не раскрывает данные о причастных к крушению украинского авиалайнера, сбитого под Тегераном в январе 2020 года. Об этом заявил 21 февраля заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24»

Енин сообщил, что на запросы Украины о международно-правовой помощи его ведомство получало ответ со значительными задержками, либо без фактической информации. Киев требует от Канады доказательств умышленного уничтожения «Боинга» МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения», — рассказал он.

Также, по словам Енина, иранская сторона, ссылаясь на военную тайну, отказывается назвать имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или в отношении которых в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.