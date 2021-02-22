Представители регулятора сообщили, что запрос рассматривается. Пока неизвестно, когда будет принято решение.
Ранее две экологические организации, Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы, опротестовали выдачу регулятором разрешения на строительство трубопровода в водах Германии. По их мнению, не были учтены доводы относительно влияния строительства на окружающую среду и климат.
Отмечается, что отрезок «Северного потока — 2» проходит по краю заповедника для птиц. По мнению регулятора, это будет иметь «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц», так как газопровод будет проложен на достаточной глубине.
В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии также отметили, что в районе строительства и так осуществляется активное судоходство.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.