Компания Nord Stream 2 AG направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заявку на немедленное разрешение на прокладку газопровода в водах Германии. Об этом 21 февраля сообщили РИА Новости со ссылкой на радиостанцию NDR

Представители регулятора сообщили, что запрос рассматривается. Пока неизвестно, когда будет принято решение.

Ранее две экологические организации, Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы, опротестовали выдачу регулятором разрешения на строительство трубопровода в водах Германии. По их мнению, не были учтены доводы относительно влияния строительства на окружающую среду и климат. «Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Отмечается, что отрезок «Северного потока — 2» проходит по краю заповедника для птиц. По мнению регулятора, это будет иметь «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц», так как газопровод будет проложен на достаточной глубине.

В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии также отметили, что в районе строительства и так осуществляется активное судоходство.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.