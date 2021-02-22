Украина на сегодняшний день является главным раздражителем и главным форпостом американской политики в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байден назвал суверенитет Украины «жизненно важным вопросом для Европы и США»

«В данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины, и таким образом, продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — полагает Кость Бондаренко.

Однако Европейский Союз вряд ли что-то будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, в своей внешнеполитической стратегии. Скорее всего, слова Байдена будут восприняты с вниманием, но без должного продолжения на деле, считает политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.