На Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден назвал суверенитет Украины «жизненно важным вопросом для Европы и США»
«В данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины, и таким образом, продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — полагает Кость Бондаренко.
Однако Европейский Союз вряд ли что-то будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, в своей внешнеполитической стратегии. Скорее всего, слова Байдена будут восприняты с вниманием, но без должного продолжения на деле, считает политолог.
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