«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине
«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
На Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден назвал суверенитет Украины «жизненно важным вопросом для Европы и США»

«В данной ситуации Байден призывает фактически выступить единым фронтом в защиту Украины, и таким образом, продемонстрировать всеобщую солидарность с американской политикой», — полагает Кость Бондаренко.

Однако Европейский Союз вряд ли что-то будет что-то менять в своей внешнеполитической концепции, в своей внешнеполитической стратегии. Скорее всего, слова Байдена будут восприняты с вниманием, но без должного продолжения на деле, считает политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 