Минск не был инициатором напряжения в двусторонних отношениях с Вильнюсом. Об этом директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Литовское руководство приняло деятельное участие в подготовке мятежа в прошлом году в Белоруссии и продолжает недружественные действия, направленные на дестабилизацию обстановки

С точки зрения прагматики национальных интересов Литве было бы логично иметь адекватные отношения с Белоруссией, в том числе и в части получения энергетики в связи с возведением БелАЭС.

«Глупо будет, если на границе с Литвой станет функционировать атомная станция, а литовцы в эту ситуацию не будут никак вовлечены с информационной точки зрения и тем более с точки зрения энергетического сотрудничества. Это не совсем адекватная ситуация между соседями», — сказал политолог.

Что касается переноса транзита белорусских грузов в российские порты, это, во-первых, логичный шаг в свете интеграционных процессов, которые развиваются между Россией и Белоруссией.

«Особенно с учетом того, что сырье, из которого вырабатываются белорусские нефтепродукты, поступает из России. А во-вторых, это реакция на политику прибалтийских государств, которая имеет недружественный по отношению к Белоруссии характер. Вряд ли логично финансировать за счет белорусского транзита государства, исповедующие враждебность в отношении Минска», — считает Александр Шпаковский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.