По его словам, Запад накопил колоссальные внутренние противоречия.
В частности в рамках вроде бы единого НАТО Соединенные Государства Америки угрожают Западной Европе и стараются предельно ограничить ее экономическую и политическую стабильность.
«Американцы хотят подготовить Европу к роли очередного блюда на американском обеденном столе. При этом пытаются сделать вид, что все эти разрушительные действия исходят не от них», — считает публицист.
Результатом многолетней оголтелой западной антирусской агитации стало то, что именно русские считаются врагами всего Запада, добавил Анатолий Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Президент США Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».
В частности он заявил следующее: «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США. Я говорю всем: Америка вернулась!».