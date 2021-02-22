Запад сам подрывает собственную стабильность и демократию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

По его словам, Запад накопил колоссальные внутренние противоречия.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Американцы хотят подготовить Европу к роли очередного блюда на американском обеденном столе. При этом пытаются сделать вид, что все эти разрушительные действия исходят не от них», — считает публицист.

Результатом многолетней оголтелой западной антирусской агитации стало то, что именно русские считаются врагами всего Запада, добавил Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Президент США Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

В частности он заявил следующее: «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США. Я говорю всем: Америка вернулась!».