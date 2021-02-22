Президент Белоруссии Александр Лукашенко может попытаться устроить торг с Россией за судьбу экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что в Сочи 22 февраля Путин и Лукашенко могут обсудить суд над экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико. При этом Песков отметил, что это внутреннее дело Белоруссии.

«Бабарико в Москве неизвестен. Нам пытаются навязать торг над ним в духе Баумгертнера (глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был арестован в Белоруссии в 2013 году по подозрению в нанесении ущерба в 100 млн долларов «Беларуськалию»). Нам пытаются навязать торг за политзаключенных. Раньше его навязывали Западу, меняли на какие-то уступки и снова брали людей в тюрьмы», — сказал политолог.

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Бывшего председателя «БелГазпромбанка» Виктора Бабарико обвиняют в ряде экономических преступлений. В том числе в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 миллионов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов.

Среди преступлений, вменяемых Бабарико, вывод средств за границу и легализация преступных доходов. С этой целью, по версии следствия, банкир приобрел два капитальных строения в Минске. Бабарико, который не признает свою вину, грозит до 15 лет лишения свободы. По делу о получении взятки проходит и ряд заместителей правления «БелГазпромбанка».

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне прошлого года в Минске.