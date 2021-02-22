Американское посольство сможет вновь устроить Майдан на Украине, если перед ним будет стоять такая задача. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Украинские политики сейчас руководствуются не столько поддержкой народа или даже какими-то внутриклановыми разборками, сколько в Киеве между собой тем, кто круче, у кого босс покруче, повыше в Вашингтоне», — утверждает эксперт.

Система немного сломалась во времена правления Трампа, потому что он забросил украинское направление американской политики.

«Они сейчас могут сделать всё что угодно: захотят, чтобы произошла «революция достоинства — 2», она произойдёт, захотят всенародную поддержку президента Зеленского — сделают и это тоже», — рассказал собеседник издания.

Украина находится в довольно сложной ситуации в том плане, что всё там происходящее очень сильно зависит от не имеющих к жизни украинцев отношения построений, которые делаются непосредственно в Вашингтоне теми людьми, которые отвечают за восточноевропейское направление, добавил Дмитрий Дробницкий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.