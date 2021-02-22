Собеседник издания не исключает возможного возобновления массовых протестов противников Лукашенко.
«Стартом может послужить дата 25 марта — так называемый День Воли. В то же время по факту белорусская оппозиция разгромлена и деморализована, никакой внятной стратегии борьбы у нее нет. Поэтому, если социально-экономическая ситуация останется стабильной, новая волна протестов если и будет, то вряд ли окажется опасной для правящего режима», — сказал политолог.
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День Воли — неофициальная памятная дата, которая отмечается национально-ориентированной частью белорусского общества. Рада БНР 25 марта 1918 года приняла уставную грамоту, объявлявшую независимость Белорусской Народной Республики.