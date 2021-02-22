По его словам, в состав этой комиссии вошла «странная группа людей, которых никто не выбирал».
«Надо будет как-то объяснить Путину, что это вершина демократии, и поменять эту бумажку, эту резолюцию, на 3,5 миллиарда долларов… Повторяю, едет за деньгами и только за деньгами. Он никуда не собирается уходить. Это было четко заявлено на Всебелорусском народном собрании. Он собирается сидеть еще минимум десять лет и считает, что провел съезд победителей. Но забывает, что раскол в обществе колоссальный», — считает политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи. Главы двух стран могут обсудить новый кредит для Белоруссии, однако, по словам белорусского лидера, он едет в Сочи не для того, чтобы что-то «просить».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.