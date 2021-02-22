Вручение верительных грамот посла будет означать признание Александра Лукашенко президентом Белоруссии со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

В середине февраля США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, включая должностных лиц высокого ранга, за «подрыв демократии» в республике.

По словам Дмитрия Болкунца, какие бы решения по санкционному пакету ни принимали американцы, очень многое будет зависеть от позиции посла.

«Для Лукашенко это игра в разные ворота, он хотел бы и даже верит, что Запад к нему вернётся и будет вести с ним диалог. И Лукашенко ищет любые зацепки, чтобы такой диалог наладить. То есть не на уровне каких-то клерков типа Макея (министр иностранных дел Белоруссии. — Ред.), а на уровне персоны Лукашенко», — считает политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.