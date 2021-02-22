Президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи напомнит белорусскому коллеге об обязательствах, которые Александр Лукашенко взял на себя в сентябре прошлого года относительно конституционной реформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Алексей Дзермант: Лукашенко может чувствовать себя уверенно на переговорах с Путиным © Facebook, Алексей Дзермант Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи. Главы двух стран могут обсудить новый кредит для Белоруссии в размере 3 млрд долларов, однако, по словам белорусского лидера, он едет в Сочи не для того, чтобы что-то «просить».

Российская Федерация может напомнить Лукашенко судьбу некоторых политических беженцев вроде экс-президента Украины Виктора Януковича, которые не выполняли договорённости.

«Сейчас ситуация очень напоминает то, что было в Украине. Януковичу перед его бегством Россия успела дать кредит, и эти деньги не спасли Януковича. Поэтому новый кредит не спасет Лукашенко от краха, он не сможет вернуть себе поддержку и доверие в обществе. Человек потерял авторитет и больше не является тем консолидирующим звеном, которое может объединить страну и нацию», — сказал Дмитрий Болкунец.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.