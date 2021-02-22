Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает конституционную реформу, и это угрожает стабильности в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи. Главы двух стран могут обсудить новый кредит для Белоруссии в размере 3 млрд долларов, однако, по словам белорусского лидера, он едет в Сочи не для того, чтобы что-то «просить».

«Учитывая, что Лукашенко попытается затянуть время, это представляет определённую угрозу и для российской стабильности, потому что потеря Белоруссии для России обернется катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах, но и на внутриполитическом российском векторе. Плюс это скажется на потенциале Евразийского союза, потому что Лукашенко сейчас является неустойчивой фигурой, которая не имеет никакой поддержки в обществе», — считает политолог.

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Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.