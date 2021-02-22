Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.
«Это тоже попытка устранить лидера, устранить человека, который набирает определенный вес и в силу своего географического положения чувствует себя достаточно независимо», — заявил Шабовта.
По его словам, на Украине достаточно много людей, жаждущих перемен и способных конструктивно строить свою страну, но пока во власти одна олигархическая группа сменяет другую.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.