Тоталитарный режим, устанавливающийся на Украине, политически и организационно «убивает» потенциальных лидеров, загоняя их за решетку и выгоняя из страны. Об этом эксперт по безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру

«Настоящая оппозиция»: Царев объяснил атаки на ОПЗЖ и Шария © РИА Новости, Нина Зотина Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

«Это тоже попытка устранить лидера, устранить человека, который набирает определенный вес и в силу своего географического положения чувствует себя достаточно независимо», — заявил Шабовта.

По его словам, на Украине достаточно много людей, жаждущих перемен и способных конструктивно строить свою страну, но пока во власти одна олигархическая группа сменяет другую.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.