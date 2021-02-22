Признание «священности» Евромайдана - это ритуальное действие со стороны Офиса президента Украины Владимира Зеленского, адресованное националистам. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

«Зеленский и его команда всячески пытаются сыграть на то, чтобы каким-то образом умиротворить радикалов и время от времени подбрасывают им подобного рода вещи. То есть они делают какие-то заявления, чтобы понравиться публике, которая ранее категорически выступала против Зеленского. Поэтому я это решение Рады рассматриваю как ни к чему не обязывающую декларацию», — сказал Бондаренко.

Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

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