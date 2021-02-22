Директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, как можно было бы избежать Евромайдан

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

«Это фактор и внешнего влияния на эти процессы, и фактор непрофессионализма других игроков. Если мы говорим о внешнем влиянии, то прежде всего речь идет о США. Если о непрофессионализме, то это прежде всего была проблема Европы и России. Они не смогли и не захотели сделать модель стабилизации этой ситуации», — разъяснил Бортник.

Он добавил, что в конечном итоге Украину разделили на различные зоны влияния.

«Небольшая ее часть входит в зону влияния России, вся остальная ее часть входит в зону влияния стран Запада. Для украинцев это безусловная историческая катастрофа. Для других стран? Время покажет», — подытожил политолог.

Накануне седьмой годовщины Евромайдана Рада приняла постановление о признании «Революции достоинства» одной из важнейших вех современной истории Украины и выразителем национальной идеи свободы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.