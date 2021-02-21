Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская «пока» разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, она призывает оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции, передает 21 февраля Times

Тихановская: Лукашенко держится на силовиках и на Путине © Facebook, Светлана Тихановская

Санкции ЕС в отношении Белоруссии Тихановская назвала «насмешкой».

«Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка», — отметила она, добавив, что власть в Минске «смеется».

Лидер белорусской оппозиции попросила «поддержки гражданского общества — СМИ, правозащитников, стачечных комитетов — и прекращения финансовой поддержки» правительства Лукашенко. Кроме того, по ее словам, «нужны санкций против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.