Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на днях сказала, что на данный момент демонстранты потеряли улицы, передает швейцарская газета Le Temps

Болкунец рассказал о политическом дилетантстве, которое проявляет Тихановская © Facebook, Светлана Тихановская

При этом она отметила, что оппозиция «строит структуры для завтрашней борьбы». В частности, речь идет о попытке связать между собой различные оппозиционные объединения на уровне врачей, учителей или бывших силовиков.

Тихановская добавила, что сейчас стратегия — оказывать давление на власти до тех пор, пока люди снова не будут готовы выйти на улицы. По ее мнению, это может произойти уже весной.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно которым Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. Акции не согласных с итогами граждан жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.