Республика Гана одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом 20 февраля сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций

У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина отмечается в материале.

Таким образом, Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим российскую вакцину.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».