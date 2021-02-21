Администрация одного из баров Тель-Авива (Израиль) на днях пообещала бесплатный напиток любому посетителю, который пройдет вакцинацию от коронавируса в заведении. Об этом пишет Daily Star

Обещанного три года ждут: когда на Украине начнется вакцинация © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

Таким образом заведение пытается, с одной стороны, привлечь как можно больше местных жителей к массовой вакцинации, а с другой — увеличить сокращающуюся посещаемость.

Ранее сообщалось, что власти Израиля планируют выпустить специальные «зеленые пропуска» для тех, кто вакцинировался против коронавируса. Начиная со следующей недели, только по ним будут пускать в ряд общественных мест. В частности, через неделю после получения второй дозы человек сможет посещать спортзалы, гостиницы, бассейны, концерты и места богослужений. С начала марта этот перечень пополнят бары и рестораны.

По последним данным, свыше 4,2 из 8,9 миллиона израильтян получили первую дозу вакцины, а 2,8 миллиона граждан страны — обе дозы. При сохранении текущих темпов вакцинации Израилю потребуется месяц, чтобы привить три четверти населения. Это позволит существенно ограничить распространение коронавируса.